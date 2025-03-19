В России создали первый отечественный имплант, предотвращающий остановку сердца

Компания «Палех Инжиниринг» разработала первый отечественный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД). Это устройство непрерывно отслеживает сердечный ритм и дает немедленный электрический разряд в сердце, если замечает аритмию, которая угрожает жизни человека. Имплант прошел первые испытания на животных и после технических доработок может быть запущен в массовое производство, сообщили «Ъ» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Для очень многих пациентов ИКД — жизненно необходимый прибор. Только в странах БРИКС в его установке ежегодно нуждаются около 6 млн пациентов. Сегодня в России потенциальная потребность в ИКД в пять раз превышает количество выполняемых имплантаций. Во многом такая ситуация сложилась из-за ограниченной доступности такого вида медицинской помощи»,— рассказал один из разработчиков устройства заведующий отделением хирургического лечения нарушений ритма сердца ФНКЦ ФМБА России Сергей Королев.

В создании прибора участвовали ведущие специалисты крупнейших клиник России — Федерального научно-клинического центра ФМБА России и Московского областного научно-клинического института им. М. Ф. Владимирского. В разработку было вложено 292,5 млн руб. Объем дополнительных инвестиций компания оценивает в 1 млрд руб.

В России ежегодно диагностируется 200–250 тыс. случаев внезапной сердечной смерти, поделились в компании статистикой. Такой имплант — единственный клинически доказанный метод предотвращения фатальной желудочковой аритмии, заявил генеральный директор «Палех Инжиниринг» Максим Белинка.