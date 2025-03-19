МИД РФ: размещение миротворцев в Киеве будет расценено как вовлечение в конфликт

Размещение на Украине вооруженных сил третьих стран под любым «флагом» будет рассматриваться российскими властями как прямое участие этих стран в конфликте с РФ. Об этом заявила и. о. руководителя делегации РФ Юлия Жданова на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями под эгидой ОБСЕ. По ее словам, Россия оставляет за собой право реагировать на эти действия «всеми имеющимися средствами».

«Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым "флагом", будь то иностранные контингенты, военные базы или некие "миротворческие операции", которые предлагают те, кто слово "миротворчество" и "мир" вообще изъяли из своего лексикона, да и политической практики»,— приводит МИД РФ слова Юлии Ждановой.

«Это будет означать вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с РФ, на которое мы будем реагировать всеми имеющимися средствами»,— пояснила госпожа Жданова позицию Москвы.

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Он предполагает, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Для этого Лондон и Париж просили ограниченную военную помощь у Вашингтона. Однако президент США Дональд Трамп говорил, что сначала необходимо достичь мирного соглашения.

Российские официальные лица неоднократно высказывались против размещения миротворцев на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обсуждение Европой размещения на Украине миротворческих войск «опасной тенденцией».

Об условиях возможного перемирия РФ и Украины — в материале «Ъ» «Нюансы имеют значение».