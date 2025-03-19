Первое в системе ФСИН общежитие для осужденных с детьми открыли в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) открылось первое в системе ФСИН России общежитие для постоянного проживания осужденных женщин с детьми, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общежитие для постоянного проживания осужденных женщин с детьми при ИК-6

Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Общежитие для постоянного проживания осужденных женщин с детьми при ИК-6

Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Двухэтажное кирпичное здание площадью более 4,7 тыс. кв. м соединено переходной галереей с Домом ребенка при ИК-6. Общежитие рассчитано на 70 детей и 38 спальных комнат, в каждой из которых будут проживать по две женщины с детьми.

В здании предусмотрены детские комнаты с современной мебелью и развивающими играми, кабинеты психолога и психологической разгрузки, медицинский кабинет и другие помещения.

В настоящее время в Доме ребенка воспитывается 26 детей.

Напомним, в начале февраля объем продукции и оказанных услуг учреждениями ГУФСИН России по Свердловской области составил 475 млн руб. с начала года. Такой объем на 167% больше, чем за аналогичный период 2024 года (тогда 295 млн руб.).

Полина Щуцкая