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Производство продукции в свердловских колониях выросло на 167% с начала года

Объем продукции и оказанных услуг учреждениями ГУФСИН России по Свердловской области, с начала года составил 475 млн руб., что на 167% больше, чем за аналогичный период 2024 года (тогда 295 млн руб.), сообщили в пресс-службе ведомства.

Производство продукции в свердловских колониях с начала года выросло на 167%

Производство продукции в свердловских колониях с начала года выросло на 167%

Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Производство продукции в свердловских колониях с начала года выросло на 167%

Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В прошлом году общий объем продукции составил 4,417 млрд руб., что стало рекордом последних десятилетий.

В пресс-службы отметили, что в колониях региона трудоустроены почти все осужденные, которые производят мебель, швейные изделия, изделия из металла и дерева, товары широкого потребления и прочее.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в мужской исправительной колонии №10 начала работу система контроля с распознаванием лиц. Благодаря нововведению осуществляется контроль работы на промышленных объектах, таких как швейный и мебельный цеха. Система фиксирует время входа и выхода на производственные участки только тех осужденных, которые там трудоустроены, чтобы вести учет рабочего времени.

Полина Щуцкая

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