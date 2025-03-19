Госдума в I чтении приняла закон о блокировке вне суда сайтов с продажей табака

Госдума в первом чтении приняла законопроект о внесудебной блокировке сайтов, содержащих информацию о дистанционной продаже табачной и никотиносодержащей продукции.

Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы от Татарстана Айдар Метшин, Айрат Фаррахов и еще 10 парламентариев. За принятие инициативы проголосовали 400 депутатов.

Сейчас процедура блокировки сайтов с табачной продукцией занимает от трех до шести месяцев, поэтому авторы инициативы предлагают применять уже существующий механизм внесудебной блокировки интернет-страниц с продажей алкоголя до семи дней.

Правительство РФ поддержало законопроект, но с учетом его доработки ко второму чтению.

Диана Соловьёва