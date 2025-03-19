Спрос на банковское обслуживание «на работе» вырос в 6 раз

По итогам прошлого года спрос на банковское обслуживание «на работе» вырос в шесть раз по сравнению с предыдущим годом. Так, через выездной сервис было оформлено почти 5 млн финансовых продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



Кроме того, выездные клиентские менеджеры обслужили почти 2 млн сотрудников зарплатных организаций, что также в три раза превысило показатели 2023 года. По статистике, средний клиент подключает от двух до трех финансовых продуктов банка.

Одним из крупнейших проектов по выдаче зарплатных карт с помощью выездного сервиса стал Северодвинск в Архангельской области. Также рекордные выдачи зарплатных карт были зафиксированы в Набережных Челнах, Самаре, Новосибирске, Саранске, Нижнем Новгороде, Пензе и Перми.

Руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ Василий Палаткин, отметил, что выездной сервис для зарплатных клиентов позволяет бизнесу быстро подключать персонал к зарплатным проектам сотрудникам не нужно отпрашиваться с работы или планировать визит в банк в выходные дни.

Отмечается, что выездные менеджеры используют различные виды транспорта для доставки, в том числе самокаты, велосипеды, скоростные поезда, вертолеты и самолеты, что позволяет обслуживать предприятия как в городах, так и в отдаленных регионах на труднодоступных объектах.

Снежана Стодольская