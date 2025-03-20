От буддизма до терроризма

30 лет назад, 20 марта 1995 года в токийском метро участники секты «Аум Синрикё» (признана террористической и запрещена в РФ) распылили нервно-паралитический газ. Теракт стал крупнейшим по числу жертв в современной Японии. История секты, оправдывающей убийства «духовным очищением»,— в справке и фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Основатель секты «Аум Синрикё» (признана террористической и запрещена в РФ) Сёко Асахара Фото: Фотоархив журнала "Огонек" Жертвы атаки в токийском метро, 20 марта 1995 года Фото: Yamaguchi Haruyoshi / Sygma / Getty Images Пострадавшая от атаки в метро Токио в больнице Св. Луки Фото: Chiaki Tsukumo / AP Пожарные в противогазах после очистки метро от токсичного газа, 21 марта 1995 года Фото: Atsushi Tsukada / AP Газовая атака в токийском метро, 20 марта 1995 года Фото: Kurita KAKU / Gamma-Rapho / Getty Images Жертвы теракта в токийском метро, 1995 год Фото: AP / Chiaki Tsukumo, File В 2000-х полиция Японии проводила обыски у представителей сект, представлявших потенциальную угрозу обществу. Одной из них был культ Pana Wave Laboratory (на фото), боровшийся с электромагнитным излучением Фото: Reuters Сектанты на религиозном тренинге в Токио, 1999 год Фото: Reuters Сёко Асахара с последователями своей секты Фото: РИА Новости Арест лидера секты Сёко Асахары, 1995 год Фото: AP Последователь Асахары во время духовной практики, 1999 год Фото: Reuters Последователи культа в главном офисе секты, 1999 год Фото: Reuters Участники секты на проповеди Фото: Фотоархив журнала "Огонек" В здании российского филиала японской секты, 1995 год Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото В здании российского филиала японской секты, 1995 год Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Президент Российско-японского университета, первый зампред Совета Министров РСФСР и правительства РФ (1987—1997 гг., с перерывами) Олег Лобов, которого токийская прокуратура подозревала в пособничестве секте «Аум Синрикё» (признана террористической и запрещена в РФ) Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Весной 1995 года деятельность секты была запрещена на территории РФ решением Останкинского суда Москвы Фото: Штейнбок Марк, Булдаков О. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Суд во Владивостоке над последователями секты Дмитрием Сигачевым и Борисом Тупейко (справа), которые были приговорены за подготовку теракта в Японии к 8 и 6,5 годам тюрьмы соответственно, 2002 год Фото: Reuters На пресс-конференции, организованной последователями секты, которая в 2000 году была переименована в «Алеф», 2007 год Фото: AP / Katsumi Kasahara Премьер министр Японии Синдзо Абэ на 20-й годовщине теракта в токийском метро, 2015 год Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 20 Основатель секты «Аум Синрикё» (признана террористической и запрещена в РФ) Сёко Асахара Фото: Фотоархив журнала "Огонек" Жертвы атаки в токийском метро, 20 марта 1995 года Фото: Yamaguchi Haruyoshi / Sygma / Getty Images Пострадавшая от атаки в метро Токио в больнице Св. Луки Фото: Chiaki Tsukumo / AP Пожарные в противогазах после очистки метро от токсичного газа, 21 марта 1995 года Фото: Atsushi Tsukada / AP Газовая атака в токийском метро, 20 марта 1995 года Фото: Kurita KAKU / Gamma-Rapho / Getty Images Жертвы теракта в токийском метро, 1995 год Фото: AP / Chiaki Tsukumo, File В 2000-х полиция Японии проводила обыски у представителей сект, представлявших потенциальную угрозу обществу. Одной из них был культ Pana Wave Laboratory (на фото), боровшийся с электромагнитным излучением Фото: Reuters Сектанты на религиозном тренинге в Токио, 1999 год Фото: Reuters Сёко Асахара с последователями своей секты Фото: РИА Новости Арест лидера секты Сёко Асахары, 1995 год Фото: AP Последователь Асахары во время духовной практики, 1999 год Фото: Reuters Последователи культа в главном офисе секты, 1999 год Фото: Reuters Участники секты на проповеди Фото: Фотоархив журнала "Огонек" В здании российского филиала японской секты, 1995 год Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото В здании российского филиала японской секты, 1995 год Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Президент Российско-японского университета, первый зампред Совета Министров РСФСР и правительства РФ (1987—1997 гг., с перерывами) Олег Лобов, которого токийская прокуратура подозревала в пособничестве секте «Аум Синрикё» (признана террористической и запрещена в РФ) Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Весной 1995 года деятельность секты была запрещена на территории РФ решением Останкинского суда Москвы Фото: Штейнбок Марк, Булдаков О. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Суд во Владивостоке над последователями секты Дмитрием Сигачевым и Борисом Тупейко (справа), которые были приговорены за подготовку теракта в Японии к 8 и 6,5 годам тюрьмы соответственно, 2002 год Фото: Reuters На пресс-конференции, организованной последователями секты, которая в 2000 году была переименована в «Алеф», 2007 год Фото: AP / Katsumi Kasahara Премьер министр Японии Синдзо Абэ на 20-й годовщине теракта в токийском метро, 2015 год Фото: Reuters

В 1984 году Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото) основал религиозную организацию «Аум Синсэн-но-кай» («Общество богов и отшельников Аум»), а спустя пять лет переименовал ее в «Аум Синрикё» (признана террористической и запрещена в РФ), что переводится как «Учение истины Аум» (аум — мантра, означающая непознаваемую сущность мира).

В учении Асахары были элементы буддизма, йоги, тантризма и других восточных практик. Участники секты верили в конец света в 1997 году и смерть всех противников их учения. Миссией вступивших в организацию было привлечение новых адептов и убийство всех противников «Аум Синрикё» (признана террористической и запрещена в РФ) ради спасения их душ. В 1995 году в Японии насчитывалось примерно 10 тыс. членов секты, а по всему миру численность составляла 30–50 тыс. человек.

В 1990-х секта запустила секретные производства отравляющих веществ, огнестрельного оружия и наркотиков. В июне 1994 года Сёко Асахара испытал произведенный сектой нервно-паралитический газ зарин на улицах города Мацумото, от отравления погибли семь жителей, около 600 человек пострадали.

В марте 1995 года на трех линиях метро в Токио были атакованы пять поездов. Сектанты пронесли в вагоны 11 герметичных пакетов с зарином, после открытия дверей проткнули их специально заточенными наконечниками зонтов и выбежали на платформу. В результате погибли 13 человек. Серьезные отравления получили более 50 человек, временное расстройство зрения получили почти 1 тыс. пассажиров метро, в той или иной степени пострадали около 6 тыс. человек.

По делу секты было арестовано 192 человека, аресты продолжались вплоть до 2012 года. На все судебные процессы вместе с апелляциями ушло более 20 лет. Смертный приговор был вынесен в общей сложности 13 членам секты «Аум Синрикё» (признана террористической и запрещена в РФ). В 2018 году все они были казнены вместе с лидером Сёко Асахарой, который признал вину только за теракт в токийском метро и заявил, что «действовал по велению Бога».

В январе 2000 года оставшиеся на свободе члены секты изменили название организации на «Алеф». Ее деятельность находится под надзором полиции и Комиссии по делам общественной безопасности Японии. В России организация продолжает нелегальную деятельность, по данным Генпрокуратуры, численность ее адептов на 2016 год составляла 30 тыс. человек.