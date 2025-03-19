Медведев: верить Украине в вопросе прекращения ударов нельзя

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что властям Украины нельзя доверять в вопросе прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Однако США могут проконтролировать соглашение Москвы и Киева, которое накануне одобрил президент России Владимир Путин, уверен господин Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают»,— сказал Дмитрий Медведев журналистам (цитата по ТАСС). Он уверен, что в этом заключается посредническая миссия США.

18 марта Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Президент России согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и дал соответствующий приказ военнослужащим. Минобороны сегодня, 19 марта, сообщило, что после этих переговоров ВСУ намеренно атаковали дронами энергообъект в Краснодарском крае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет атаковать объекты инфраструктуры Украины, несмотря на провокации со стороны армии Украины.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».