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Минпросвещения готовит программу по изучению русского языка для зарубежных стран

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство готовит единую образовательную модель для зарубежных стран, проявляющих интерес к изучению русского языка. По его словам, ее планируется доделать за полгода.

«Модель для тех стран, которые проявляют интерес, практически готова, нужно время обобщить, систематизировать, я думаю, что за полгода мы ее сделаем»,— сказал министр в ходе круглого стола (цитата по «РИА Новости»).

На этом же круглом столе господин Кравцов объявил о создании Евразийской ассоциации поддержки русского языка. Организация, по словам министра, должна создать инфраструктуру для изучения русской культуры в странах Евразии.

«Это очень важный шаг и этап взаимодействия с дружественными странами не только Евразии, но и со многими странами Латинской Америки, Африки, они проявляют большой интерес к изучению русского языка. У нас есть своя "дорожная карта", свой план работы с каждой страной»,— сказал министр.

По данным справочника по языкам мира Ethnologue, на 2023 год среди самых распространенных в мире языков русский занимал девятое место. На нем говорят 255 млн человек. Годом ранее он был на восьмой позиции (258 млн говорящих), а 10–12 лет назад занимал шестую строчку — после английского, китайского, хинди/урду, испанского и арабского. Снижение количества говорящих на русском языке эксперты Института русского языка им. А. С. Пушкина связывали в том числе с уменьшением популярности русского за рубежом, за некоторыми исключениями в странах СНГ.

Полина Мотызлевская

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