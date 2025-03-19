«Факел» нашел болельщика, виновного в расистском скандале на матче с «Зенитом»

В воронежском «Факеле» заявили, что нашли фаната, «ухавшего» в адрес футболистов «Зенита», приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба «Факела», все данные болельщика уже переданы в полицию. «Проделан огромный объем работы. Клуб не только изучил все видеоматериалы, но и опросил сотни свидетелей, в том числе стюардов и сотрудников ЧОПа. Единичный случай проявления оскорбительного поведения зафиксирован, все материалы переданы в правоохранительные органы»,— говорится в заявлении клуба.

8 марта «Факел» проиграл «Зениту» со счетом 0:2 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. На 74-й минуте арбитр Виталий Мешков удалил полузащитника петербургской команды Вендела за неприличный жест — футболист показал трибунам средний палец. После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак обвинил воронежских болельщиков в том, что они «ухали» в адрес игроков петербургского клуба и обзывали их обезьянами.

Таисия Орлова