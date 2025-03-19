Фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю заменили условный срок реальным

Тверской районный суд Москвы по заявлению ФСИН заочно отменил условный срок бывшему операционному партнеру Baring Vostok — гражданину Франции Филиппу Дельпалю. Он был приговорен к трем с половиной годам условно за хищение 2,5 млрд руб. банка «Восточный», сообщил «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Причиной для замены условного срока реальным послужило представление уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН по Москве. Ведомство установило, что Филипп Дельпаль более двух лет не проживает по адресу регистрации в России, не являлся для постановки на учет, а его местоположение неизвестно официальным органам РФ. Из-за этого в 2024 году ФСИН инициировала федеральный розыск осужденного.

Защита просила отклонить представление. Адвокат отмечал, что Филипп Дельпаль уехал из России во Францию из-за истечения срока действия визы в 2022 году и не смог вернуться после начала спецоперации. Также было указано, что во Франции проживает семья фигуранта, включая его престарелых родителей, и он положительно характеризуется работодателем. Защита добавила, что Филипп Дельпаль после вынесения приговора полностью исправился.

Основателя Baring Vostok Майкла Калви и Филиппа Дельпаля задержали в 2019 году по обвинению в мошенничестве. Утверждалось, что фигуранты с помощью выдачи невозвратного кредита Первому коллекторскому бюро похитили средства банка «Восточный». В августе 2021 года Мещанский районный суд Москвы приговорил обвиняемых к пяти с половиной и трем с половиной годам соответственно. В сентябре 2024 года Тверской райсуд уже отказывался заменить Филиппу Дельпалю условный срок реальным, однако Мосгорсуд отменил это решение и отправил дело на пересмотр.

Никита Черненко