Армия Ливана заблокировала нелегальные переходы на границе с Сирией

Армия Ливана перекрыла ряд нелегальных пограничных переходов на границе с Сирией. Об этом сегодня, 19 марта, сообщило командование вооруженных сил Ливана. Решение было принято в рамках борьбы с контрабандой и незаконными актами проникновения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Karamallah Daher / Reuters Фото: Karamallah Daher / Reuters

«В рамках пограничного мониторинга и контроля (границ.— "Ъ") в текущей обстановке и с целью осуществления усилий по предотвращению (актов.— "Ъ") проникновения и контрабанды армейское подразделение закрыло незаконные пункты пропуска, а именно аль-Матлаба в районе Каср-Хермель, аль-Фатха, аль-Марауия и Шухаит аль-Худжаири в районе Машари аль-Каа»,— говорится в заявлении командования вооруженных сил Ливана, текст которого приводит ливанская газета «Аль-Ахбар».

В воскресенье ливанские СМИ сообщили, что группа из четырех сирийских боевиков пересекла границу Ливана, после чего произошло столкновение с бойцами военного крыла одного из ливанских кланов. В результате столкновения трое сирийских боевиков были убиты. Впоследствии с территории Сирии был открыт огонь по ряду ливанских приграничных населенных пунктов.

16 марта газета Al Nahar сообщила, что подразделения ливанской армии на северной и восточной частях границы с Сирией были приведены в состояние повышенной боеготовности после артиллерийского обстрела с сирийской территории. Впоследствии ливанские силы нанесли удары по сопредельному государству.

Подробнее о происходящем в Ливане — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая