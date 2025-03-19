Полиция Молдавии проверяет сообщения о бомбе в посольстве РФ в Кишиневе

Полиция Молдавии проверяет информацию о бомбе, якобы заложенной в здании посольства РФ в Молдавии. Об этом заявила глава службы коммуникации и протокола Генерального инспектората полиции Диана Фетко. По ее словам, ранее в экстренную службу «112» поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании российского посольства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Анонимное сообщение о взрывном устройстве в посольстве России поступило через экстренную службу "112",— сказала Диана Фетко корреспонденту ТАСС. — На место выехали представители правоохранительных органов, которые действуют совместно согласно протоколу».

В посольстве РФ ТАСС ранее заявили, что видели сообщения в СМИ о взрывном устройстве, однако не получали подтверждения на этот счет от властей.

Анастасия Домбицкая