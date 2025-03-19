ФК «Факел» обжалует санкции КДК РФС

Воронежский футбольный клуб «Факел» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с апелляцией на санкции, наложенные на команду после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». КДК РФС отштрафовал «Факел» на 1 млн рублей, а также обязал провести домашний матч 23-го тура с грозненским «Ахматом» без зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В клубе посчитали санкции «самыми жесткими в истории российского футбола». «Мы изучили практику решений, которые КДК РФС выносил по аналогичным нарушениям в течение последних нескольких лет. Наказание, которое вынесли в нашем случае — самое жесткое», — заявили в пресс-службе.

8 марта «Факел» провел домашний матч с «Зенитом», встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 74-й минуте матча полузащитник петербургского клуба Вендел получил красную карточку за показанный трибунам средний палец. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак обвинил воронежских болельщиков в том, что они обзывали футболистов обезьянами и издавали «уханья».

Таисия Орлова