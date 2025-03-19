УФАС отклонило жалобы «Уралкома» на конкурсы для застройки поселка под Чишмами

Управление ФАС по Башкирии отклонило все жалобы ООО «Уралком» на действия комиссий, принимавших заявки на участие в конкурсах для строительства жилого комплекса в селе Еремеево Чишминского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», администрация Чишминского района планирует построить в Еремеево 100 жилых домов для работников предприятий, входящих в группу «Таврос». Для этого районные власти объявили четыре конкурса — непосредственно на постройку индивидуальных жилых домов, а также на газификацию, электроснабжение и строительство дорог. Общая максимальная сумма контрактов превышает 936,2 млн руб.

Уфимская компания «Уралком» подала заявки на участие во всех четырех конкурсах, однако к процедуре подведения итогов комиссия ее не допустила. Поводом для отклонения заявок послужило несоответствие критериям опыта подрядчика.

Как следует из жалоб компании и решений УФАС, опубликованных на сайте госзакупок, для подтверждения опыта «Уралком» представил договор подряда на строительство торгово-офисного здания в Уфе, госконтракт на аренду аппаратно-программного комплекса весового и габаритного контроля транспортных средств, а также договор на строительство автомобильной газонакопительной компрессорной станции (АГНКС).

Комиссии УФАС по контролю в сфере закупок решили, что организаторы конкурсов правомерно не допустили «Уралком» к конкурсам, так как заявки не соответствуют конкурсной документации.

Также антимонопольное ведомство отклонило жалобу ООО «Альянс-строй» на действия конкурсной комиссии. Жалоба ООО «Служба технического заказчика» еще рассматривается.

ООО «Уралком» зарегистрировано в 2014 году, основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Учредителем компании с уставным капиталом 30,1 млн руб. является Гусен Резванов. По данным Ruspofile, в 2023 году чистая прибыль «Уралкома» составила 13 млн руб. при выручке 1,4 млрд руб.

Идэль Гумеров