США нанесли серию ударов по целям в Йемене

США в ночь на среду нанесли более 10 авиаударов по целям в Йемене. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Масира». Нападениям подверглась и северная провинция Саада, где находятся склады оружия и тренировочные площадки. Она же, по словам йеменских источников, долгое время была убежищем лидеров хуситов.

«Мы подтверждаем, что агрессия США не помешает Йемену выполнить свои религиозные, моральные и гуманитарные обязательства по отношению к палестинскому народу»,— говорится в сообщении ВВС Йемена, которое приводит телеканал «Аль-Масира».

По данным «Аль-Масира», удары были нанесены по населенным пунктам Маджз, Бухейс, а также по целям в провинции Саада. Корреспондент издания утверждал, что одной из целей агрессии США было здание футбольного клуба «Аль-Ахли» в долине Мина.

В ответ на атаки США хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. По словам представителя сформированных хуситами вооруженных сил Яхьи Сариа, ракетные войска, военно-морские силы и подразделения, отвечающие за беспилотную авиацию, провели совместную операцию с целью предотвращения «масштабной воздушной агрессии» США против Йемена.

Вечером во вторник Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что ВВС США четвертую ночь подряд наносят удары по Йемену. В заявлении, размещенном в соцсети X, утверждалось, что США проводят «непрерывные операции против поддерживаемых Ираном террористов-хуситов».

15 марта, президент США Дональд Трамп приказал нанести авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Цель операции — восстановить безопасное судоходство в Красном море и Аденском заливе, где хуситы с осени 2023 года атаковали суда в поддержку палестинского «Хамаса». Советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц допустил, что под удар Пентагона могут попасть и корабли Ирана. В ответ хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman в Красном море.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ударами по Йемену предупредили Иран».

Анастасия Домбицкая