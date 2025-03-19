РКЦ «Прогресс» проиграл Минобороны РФ суд из-за многомиллионной неустойки

Оставлено в силе решение апелляционной инстанции о взыскании с ракетно-космического центра «Прогресс» неустойки в пользу Министерства обороны РФ. Речь идет о сумме в размере более 4,2 млн руб. Постановление вынес Арбитражный суд Московского округа. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Предметом разбирательства стала неустойка, которая образовалась у РКЦ «Прогресс» перед Минобороны РФ по государственному контракту от 18 марта 1993 года. Договор касался проведения опытно-конструкторских работ.

В июне 2019 года стороны заключили дополнительное соглашение к договору, по которому работы должны были быть выполнены до 25 августа 2019 года включительно. Так как исполнитель исполнил контракт с опозданием на 49 дней, профильное министерство насчитало ему неустойку на 17,7 млн руб. и обратилось с иском в суд.

Разбирательство продолжалось с августа 2022 года. Решения судов неоднократно менялись, и дело отправлялось на новое рассмотрение.

В итоге апелляционный суд постановил частично удовлетворить требования Министерства обороны РФ и взыскать с самарского завода 4,2 млн руб. РКЦ «Прогресс» пытался оспорить это решение в кассационной инстанции, но безуспешно.

Георгий Портнов