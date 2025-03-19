В Великобритании осуждены участники кражи золотого унитаза

Вчера, 18 марта, Королевский суд Оксфорда признал двух человек виновными в краже золотого унитаза в 2019 году. Суд признал Майкла Джонса виновным в краже со взломом, а Фреда Доу — в сговоре с целью перевозки краденого. Ранее суд признал виновным в краже со взломом и сговоре с целью перевозки краденого еще одного участника преступления — Джеймса Шина. Еще один подозреваемый был оправдан. Приговор Майклу Джонсу и Фреду Доу будет вынесен позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Solomon R. Guggenheim Foundation Фото: Solomon R. Guggenheim Foundation

Золотой унитаз — объект современного искусства, созданный итальянским художником Маурицио Каттеланом в 2016 году для Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке и названный автором — «Америка». Перед кражей унитаз был застрахован на $6 млн, а золото, из которого он изготовлен, стоит примерно $4 млн.

В 2019 году объект стал частью выставки в Бленхеймском дворце — имении герцогов Мальборо, в котором родился Уинстон Черчилль. Посетители экспозиции могли пользоваться этим унитазом по прямому назначению. По словам художника, он хотел своей работой привлечь внимание к неравенству и проблемам рынка объектов искусства. В сентябре того же года злоумышленники на грузовике протаранили деревянные ворота дворца, выбили стекло и через окно залезли в здание, после чего вытащили оттуда унитаз весом почти 100 кг и увезли его. По данным следствия, они распилили унитаз на небольшие куски и продали их.

В прошлом году другая работа Маурицио Каттелана, представляющая собой приклеенный к стене банан, была продана на аукционе за $6,2 млн.

Яна Рождественская