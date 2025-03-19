В Пермском крае расширят меры поддержки молодых специалистов на селе

Краевое минагро и молодежный парламент Прикамья разрабатывают законопроект, расширяющий меры поддержки молодых специалистов, работающих в сельских территориях. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край» со ссылкой на выступление в Законодательном собрании Пермского края и. о. главы краевого минагро Юрия Крестьянникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Выступая на заседании комитета по экономической политике заксобрания, и. о. главы краевого минагро рассказал о мерах поддержки молодых специалистов в целях привлечения их для работы в сельской местности. Речь шла, в частности, о размерах единовременных и стимулирующих выплат. Сумма выплаты зависит от уровня образования специалиста: 150 тыс. руб. может получить сотрудник с высшим образованием, 100 тыс. руб.— выпускник СПО.

В перечень организаций, сотрудники которых могут рассчитывать на выплаты, не входят фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. По словам Юрия Крестьянникова, минагро и молодежный парламент Прикамья готовят законопроект о включении этих категорий работодателей в перечень получателей мер поддержки. Это поможет дополнительно мотивировать молодых специалистов к трудоустройству в сфере сельского хозяйства.