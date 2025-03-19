ГД приняла в I чтении продление действия решений военкомов о призыве в армию

Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличиваюший время действия решения военкомата о призыве в армию. Сейчас такое решение действует в течение одной призывной кампании (весенней или осенней). Проектом предлагается увеличить срок до одного года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проект поправок в ст. 27 и 28 закона «О воинской обязанности и военной службе» на рассмотрение 13 февраля внесла группа депутатов, в том числе глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев (оба — «Единая Россия»). Инициатива предлагает увеличивать срок действия решения о призыве, если «оно не было исполнено в срок проведения призыва», и исполнять его в следующие кампании.

Кроме того, проект предполагает изменения в организации призывных комиссий: губернаторы смогут создавать одну комиссию в двух и более районах, муниципальных и городских округах и даже одну на город федерального значения. Сейчас их положено создавать в каждом муниципальном образовании.

В пояснительной записке депутаты указывают, что принятие поправок снизит нагрузку на призывные комиссии, сократит траты на проведение призывной кампании и снизит число случаев обжалования решений военкоматов. Они также приводят статистику: весной 2023 года было отменено 11,6 тыс. решений об отправке в войска, и осенью того же года эти призывники были вынуждены снова проходить медкомиссию. Кроме того, ежегодно до 5 тыс. граждан обжалуют решения призывных комиссий и только 64% разбирательств суды успевают провести до конца кампании.

Полина Мотызлевская