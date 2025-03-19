Железный добрый человек

18 марта ушел из жизни наш коллега Сергей Авинкин, один из ветеранов «Коммерсанта», почти 30 лет возглавлявший технический отдел дирекции по информационным технологиям ИД.

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Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Сергей Авинкин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В начале апреля ему исполнилось бы 74 года. Перед приходом в «Коммерсантъ» в 1991 году Сергей послужил в армии, поработал чертежником и инженером на Московском радиозаводе и в НИИ автоматических систем, окончил Всероссийский заочный машиностроительный институт.

Безусловно, эти детали его биографии были мало ведомы большинству сотрудников “Ъ”. Зато все знали, что если нужно подключить принтер, починить компьютер, поменять монитор, то без Сергея не обойтись. Все «железо» «Коммерсанта» — от компьютерной мыши до серверного кластера — было в его руках и под его контролем.

Простое перечисление профессиональных и личных качеств Сергея Авинкина займет не одну строку: надежный, ответственный, профессиональный, порядочный, интеллигентный, аккуратный, доброжелательный, рассудительный, вежливый, мудрый, терпеливый, внимательный. Какая бы ни возникала проблема, Сергей неизменно оставался внешне спокойным, никогда не жалел своего времени, чтобы разобраться и найти решение. Одним своим видом он внушал спокойствие и уверенность. У него в лексиконе не было слов «это не получится» или «тут ничего сделать нельзя». Если нужно представить себе человека, олицетворяющего надежду на спасение из любой ситуации, связанной с отказом компьютерной техники, то это был, безусловно, Сергей.

Часто возникало ощущение, что «главный по железу» все время находится на работе. И умер он от инсульта на рабочем месте, поздно вечером, когда разошлись последние сотрудники, работавшие над выпуском газетного номера...

Спасибо, Сергей. Мы будем помнить.

“Ъ” выражает свои искренние соболезнования близким и родным Сергея Авинкина.