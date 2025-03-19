Осужденный за взятки бывший замначальника колонии вернулся на СВО

Экс-заместитель начальника исправительной колонии №37 Андрей Шварев, осужденный за взятки, вернулся в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал «РБК-Пермь» со ссылкой на данные, озвученные в ходе заседания суда по иску господина Шварева к ГУФСИН. В своем иске он просит признать незаконным приостановление в 2023 году пенсионных выплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Шварев

Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Андрей Шварев

Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Бывший замначальника исправительной колонии №37 Андрей Шварев был задержан в апреле 2024 года на территории Донецкой Народной Республики, где участвовал в боевых действиях в составе полка местных внутренних войск. 19 декабря 2024 года Чусовской суд признал господина Шварева виновным в двух эпизодах получения взятки и превышении полномочий. Суд согласился с версией следствия и гособвинения, что Андрей Шварев получил от родственников одного из осужденных 500 тыс. руб. и часы марки Tissot за общее покровительство. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Сам господин Шварев в ходе предварительного следствия и суда вину категорически отрицал.

Еще находясь в СИЗО, Андрей Шварев заявлял о намерении заключить контракт с Министерством обороны РФ и отправиться в зону СВО. Однако военные заключать контракт с ним тогда не стали.