Алаудинов: в ходе операции «Поток» ВС РФ использовали опознавательные знаки ВСУ

Бойцы ВС РФ нанесли на форму синюю изоленту в ходе операции «Поток». Опознавательные знаки ВСУ помогли военнослужащим российской армии проникнуть в тыл украинских формирований в Курской области. Об этом рассказал ТАСС командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Противник использует синюю и желтую изоленту. Наша задача была в том, чтобы украинские военные не поняли, что происходит, чтобы подумали, что их же подразделения наступают»,— заявил господин Алаудинов. Он добавил, что такие методы помогли избежать обнаружения группы украинскими БПЛА, а также создали панику в рядах ВСУ. «Чтобы они не понимали, что случилось, кто наступает, — пока они разбираются, мы нанесли максимальный урон»,— сказал командир «Ахмата».

Синяя изолента использовалась военнослужащими России в течение первых суток операции. В дальнейшем бойцы заменили ее на красную — один из опознавательных знаков военнослужащих ВС РФ.

В ночь на 9 марта российские бойцы использовали трубу газовой магистрали в районе Суджи, чтобы нанести внезапную атаку по тылам ВСУ. Около 600 штурмовиков сводного формирования преодолели внутри магистрали около 15 километров, оставаясь незамеченными, после чего вступили в бой с украинскими военными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции будут представлены к наградам.