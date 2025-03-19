Иван Ургант опроверг регистрацию ИП в Париже

Иван Ургант опроверг появившуюся в СМИ информацию о регистрации ИП в Париже для производства развлекательных шоу, сообщил телеведущий в своем Telegram-канале. Он также добавил, что все еще проживает в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Слушая второй день грохочущий концерт периодической прессы, появилось острое желание, чтобы в нём прозвучала и моя тоненькая струнка. Итак, в быстром темпе — Не переезжаю! Бизнес не начинаю!» — написал господин Ургант.

В конце публикации Иван Ургант добавил, что «идет гулять с собаками по ЦАО», намекая на то, что все еще проживает в столице.

Ранее сообщалось о том, что 11 марта Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. По данным «РИА Новости», шоумен указал своей деятельностью производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений.

Иван Ургант — телеведущий, шоумен, музыкант и актер. Известен как ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В октябре 2024 Иван Ургант и Владимир Познер выступили в Париже с программой «Путешествия Познера и Урганта». Также в прошлом году их совместные выступления прошли в Берлине, Цюрихе и Франкфурте. В феврале 2025-го телеведущий анонсировал новое шоу — «Живой Ургант», выступить с которым он намерен в нескольких странах.