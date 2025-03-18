Иван Ургант зарегистрировал ИП в Париже

Российский телеведущий Иван Ургант 11 марта 2024 года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на регистрационные документы. По данным агентства, шоумен указал своей деятельностью производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений.

В качестве адреса указан жилой дом в седьмом округе Парижа. В сведениях о новой компании сказано, что владелец «возражал против предоставления своих данных». Агентство уточняет, что в том же здании в списке жильцов значится другая компания телеведущего, которую он вместе с женой Натальей Кикнадзе зарегистрировал в Париже в марте 2015 года. Эта компания занимается арендой земли и недвижимости.

В октябре 2024 Иван Ургант и Владимир Познер выступили в Париже с программой «Путешествия Познера и Урганта». Также в прошлом году их совместные концерты прошли в Берлине, Цюрихе и Франкфурте. В феврале 2025-го телеведущий анонсировал новое шоу «Живой Ургант», выступить с которым он намерен в нескольких странах.