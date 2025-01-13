Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Для строительства межвузовского кампуса в Тюмени забили сваи

В Тюмени начались свайные работы для возведения первого объекта межвузовского кампуса из 10 — гостиницы для преподавателей на 120 мест, сообщили в главном управлении строительства Тюменской области. Проектная документация готова, получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Испытания первых трех свай подтвердили проектные нагрузки. Подрядчик ООО «ЭталонПромстрой» планирует завершить все испытания в начале февраля, а свайные работы должны быть закончены до конца следующего месяца.

Для подготовки площадки под кампус уже завезено более 1 млн куб. м песка. Продолжаются работы по укреплению берега озера Круглого и строительству дамбы со стороны реки Туры. В составе комплекса планируется возвести 10 зданий, включая четыре общежития, гостиницу, технопарк, конгресс-центр, спортивный комплекс с бассейном, учебно-лабораторный корпус и центр поддержки талантливой молодежи.

Строительство всех объектов кампуса завершится в 2028 году.

В конце декабря в Тюменской области создали молодежный комитет для разработки концепции межуниверситетского кампуса в Тюмени. Ему поручены следующие задачи: интеграция молодежных повесток вузов в политику кампуса, проведение социологического исследования по программе деятельности кампуса в студенческой, производственной и городской среде и обсуждение инструментов продвижения бренда кампуса.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...