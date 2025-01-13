Для строительства межвузовского кампуса в Тюмени забили сваи

В Тюмени начались свайные работы для возведения первого объекта межвузовского кампуса из 10 — гостиницы для преподавателей на 120 мест, сообщили в главном управлении строительства Тюменской области. Проектная документация готова, получено положительное заключение Главгосэкспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Главное управление строительства Тюменской области Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Испытания первых трех свай подтвердили проектные нагрузки. Подрядчик ООО «ЭталонПромстрой» планирует завершить все испытания в начале февраля, а свайные работы должны быть закончены до конца следующего месяца.

Для подготовки площадки под кампус уже завезено более 1 млн куб. м песка. Продолжаются работы по укреплению берега озера Круглого и строительству дамбы со стороны реки Туры. В составе комплекса планируется возвести 10 зданий, включая четыре общежития, гостиницу, технопарк, конгресс-центр, спортивный комплекс с бассейном, учебно-лабораторный корпус и центр поддержки талантливой молодежи.

Строительство всех объектов кампуса завершится в 2028 году.

В конце декабря в Тюменской области создали молодежный комитет для разработки концепции межуниверситетского кампуса в Тюмени. Ему поручены следующие задачи: интеграция молодежных повесток вузов в политику кампуса, проведение социологического исследования по программе деятельности кампуса в студенческой, производственной и городской среде и обсуждение инструментов продвижения бренда кампуса.

Ирина Пичурина