В ГУМе прописались Palekh Watch

Бутик одноименного бренда открылся на 2-й линии ГУМа, на месте бывшего магазина швейцарской марки Longines. В церемонии открытия приняли участие губернатор Ивановской области (родины палехского промысла) Станислав Воскресенский, основатель бренда Анна Нестерова, руководитель «Объединения художников Палеха» Светлана Щирова, коммерческий директор ГУМа Владимир Сергеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Основатель бренда Анна Нестерова, руководитель «Объединения художников Палеха» Светлана Щирова и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский Руководитель «Объединения художников Палеха» Светлана Щирова, коммерческий директор ГУМа Владимир Сергеев и основатель бренда Анна Нестерова Основатель бренда Анна Нестерова и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский Следующая фотография 1 / 3 Основатель бренда Анна Нестерова, руководитель «Объединения художников Палеха» Светлана Щирова и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский Руководитель «Объединения художников Палеха» Светлана Щирова, коммерческий директор ГУМа Владимир Сергеев и основатель бренда Анна Нестерова Основатель бренда Анна Нестерова и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский

Необычность продукции Palekh Watch заключается в том, что Анне Нестеровой удалось адаптировать лаковую палехскую миниатюру под нехарактерные для традиционного российского промысла малый размер и материалы: латунную основу часовых циферблатов ранее никто из местных художников не расписывал. Циферблат расписывается мастерами вручную в течение длительного времени (в отдельных случаях — до 2 месяцев), делая каждый экземпляр часов по-настоящему уникальным. Что касается собственно часовых достоинств, то их не наблюдается (покупные кварцевые механизмы Ronda и автоматические Miyota), но как объекты декоративно-прикладного искусства Palekh Watch вполне соответствуют требованиям момента. Хотелось бы также более демократичных розничных цен, впрочем, hand-made нынче всюду стоит недешево.