На Кубани экс-завкафедрой уголовного права обвиняют в получении взяток

Краснодарский краевой суд направил на новое рассмотрение дело Марины Сирик, бывшей заведующей кафедрой уголовного права филиала Кубанского госуниверситета в городе Тихорецке. В мае 2024 года подсудимую приговорили к трем с половиной годам колонии за 78 случаев получения взяток от студентов. Апелляционная инстанция отменила приговор в связи с тем, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам. Тихорецкий городской суд рассмотрит дело Марины Сирик заново.

Марина Сирик занимала должность заведующей кафедрой с 2014 по 2020 год. В 2020 году правоохранительным органам стало известно о систематическом получении преподавателем от студентов денежных средств в сумме от 26 тыс. до 30 тыс. руб. за сдачу экзаменов и зачетов без проверки знаний. Недостоверные сведения вносились в ведомости по учебным дисциплинам «Криминология», «Гарантии прав участников уголовного судопроизводства», «Уголовное право», «Уголовный процесс».

В ходе следствия и суда Марина Сирик признала вину и раскаялась, до вступления приговора в силу она находится под подпиской о невыезде. Защита подсудимой обжаловала приговор как чрезмерно суровый. При рассмотрении жалобы краевой суд пришел к выводу, что показания ряда свидетелей, указанных в приговоре, не подтверждают факты коррупции: некоторые студенты в ходе следствия утверждали, что сдавали экзамены и зачеты самостоятельно.

Анна Перова, Краснодар