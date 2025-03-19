Пострадавшие от паводка жители Аши получат выплаты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления жителям Аши. В первую очередь они получат единовременную выплату в размере 20 тыс. руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

«На случай таких чрезвычайных ситуаций у нас действует целый набор мер. Первое — это единовременная выплата на человека в размере 20 тыс. руб. Граждане, если проживают по адресам, которые находятся в зоне ЧС, то им оказывается такая мера поддержки. По сути, это первая мера поддержки»,— сообщил глава региона на заедании оперативного штаба.

По словам Алексея Текслера, после спада воды на оценку ущерба «незамедлительно» выйдут муниципальные комиссии. Они уже созданы администрацией района. Для эффективной работы комиссий губернатор получил направить в Ашу специалистов министерства социальных отношений Челябинской области. «После работы муниципальных комиссий будет принято решение о последующих выплатах в связи с частичной или полной утратой имущества, ремонтом помещений и потерей жилья»,— подчеркнул глава региона.

Сейчас в Ашинском районе на реке Сим продолжаются взрывные работы. Уровень воды стабилизировался, но все еще остаются подтопленными 95 частных и 173 садовых дома, а также 329 приусадебных участков.