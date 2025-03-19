Тверской депутат подал банкротный иск к воронежскому бизнесмену Андрею Благову

Председатель думы Калининского округа Тверской области Георгий Четверкин («Единая Россия») подал в арбитражный суд Воронежской области иск о признании банкротом местного бизнесмена, экс-депутата облдумы Андрея Благова. Об этом говорится в картотеке арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Благов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Андрей Благов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление пока не принято к производству. Сумма задолженности не раскрывается.

Согласно данным Rusprofile.ru, господин Четверкин является гендиректором ряда предприятий в Тверской области — ООО «Звероплемзавод Савватьево» (разведение прочих пушных зверей на фермах; контролируется Галиной Чертверкиной), АО «Исток» (производство строительных металлических конструкций; акционеры неизвестны) и более мелких компаний.

Андрей Благов выступает учредителем ООО «ЗМТ-Логистик», которая занимается грузовым воздушным транспортом, а также ООО «ТехноПласт-М» (производство пластмассовых плит). В прошлом у него были промышленные, сельскохозяйственные и медицинские активы (сеть медицинских центров «Диагностика экстра» и воронежский онкоцентр), большинство из которых продано или ликвидировано. В 2020 году Андрей Благов заявлял проект производства композитных деталей для авиации и космической промышленности в ОЭЗ «Центр» под Воронежем. В 2022 году сумма инвестиций в него выросла до 3,5 млрд руб, о сдаче объекта в эксплуатацию не сообщалось.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье» «Андрей Благов приготовился к вылету»

Анна Швечикова