Россия ведет переговоры о возвращении 76 жителей Курской области с Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в украинском городе Сумы находятся 76 жителей Курской области. Российская сторона сейчас ведет переговоры об их возвращении.

«Хотелось бы высказать надежду, что возвращение этих людей будет осуществлено, надеюсь, в ближайшее время»,— сказала госпожа Москалькова «РИА Новости».

Омбудсмен не пояснила, сколько всего жителей региона находятся на территории Украины. С августа прошлого года аппарат уполномоченного дважды сообщал об эвакуации россиян с территории Украины. 22 ноября в Россию вернулись 46 человек, среди которых было 12 детей, в том числе один новорожденный и один младше трех лет. 3 марта в Россию эвакуировали 33 человека, в основном детей и пожилых людей. Девять из них были отправлены в медучреждения региона.

10 марта председатель правительства Курской области Александр Чепик подтверждал, что с момента атаки на регион в Россию с Украины вернулись 79 человек.

Полина Мотызлевская