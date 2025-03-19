Несмотря на аномальные погодные условия и другие трудности, агропромышленный комплекс Башкирии в 2024 году смог добиться очень неплохих результатов. В частности, за сезон аграрии собрали более 2,6 тысяч тонн сахарной свеклы (156% к 2023 году). Однако, такие рекордные показатели — не всегда абсолютное благо для отрасли. По словам главы минсельхоза Башкирии Ильшата Фазрахманова, на полях пришлось оставить до 500 тыс. тонн свеклы из-за дефицита возможностей переработки. О проблемах, связанных с перепроизводством сахарной свеклы в республике, и возможных путях их решения, рассуждает глава агрокомплекса «Авилат» Шафоат Хабибрахманова.

глава агрокомплекса «Авилат» Шафоат Хабибрахманова

Фото: фото из личного архива

«Перепроизводство сахарной свеклы — это и благо, и серьезная проблема, классический пример ситуации, когда избыток хорошего может нанести вред. Благо — в высоком урожае, свидетельствующем о благоприятных погодных условиях и эффективных технологиях выращивания. Проблема — в отсутствии адекватных механизмов переработки, что приводит к экономическим потерям фермеров и угрозе экологической катастрофы.

Исторический урожай 2024 года повлек за собой значительную нагрузку на перерабатывающие предприятия в регионе. Заводы не были готовы к такому объему сырья, что демонстрирует отсутствие гибкости и недостаток прогнозирования и планирования в отрасли.

Перерабатывающие предприятия отказываются принимать свеклу, что приводит к ее гниению на полях, полной потере урожая и, как следствие, к огромным финансовым убыткам для сельхозпроизводителей. Избыток сырья может привести к снижению цен на сахар на рынке, что также негативно скажется на прибыльности аграриев.

Мало того, гниющая свекла загрязняет почву и грунтовые воды, выделяя вредные вещества и привлекая вредителей. Это создает серьезную экологическую угрозу.

Решение проблемы перепроизводства сахарной свеклы требует комплексного подхода, включающего как краткосрочные, так и долгосрочные меры. Необходимо срочно разработать и реализовать стратегию устойчивого развития агропромышленного комплекса в сфере сахарной свеклы. Ключевым фактором успеха является прогнозирование и планирование, чтобы избежать повторения ситуации перепроизводства в будущем.

В числе краткосрочных мер — обеспечение временного хранения для предотвращения порчи свеклы. Необходимо разработать стандарты хранения и оценить затраты на их обеспечение. Эффективными будут финансовые меры поддержки фермеров: предоставление им финансовой помощи для компенсации убытков, субсидирование затрат на хранение сахарной свеклы и создание страховых программ.

Из долгосрочных мер стоит отметить диверсификацию производств. Чтобы снизить риски, связанные с зависимостью от одного вида продукции, следует поощрять выращивание других сельскохозяйственных культур и развивать севооборот.

Необходимы инвестиции на строительство новых заводов по переработке сахарной свеклы и модернизацию существующих для увеличения производственных мощностей. Разработка контрактной системы: заключение долгосрочных контрактов между фермерами и перерабатывающими предприятиями стабилизирует рынок. А оптимизация транспортных маршрутов и создание эффективной системы хранения и распределения свеклы позволит минимизировать потери урожая.

Кроме того, важно внедрять более точные методы прогнозирования урожая для предотвращения перепроизводства в будущем. Это требует использования современных технологий, включая спутниковый мониторинг и анализ больших данных. Не хватает и научных исследований по альтернативным способам переработки свеклы.

Без комплексного подхода и скоординированных действий всех участников проблема перепроизводства сахарной свеклы будет повторяться, нанося существенный экономический и экологический ущерб.