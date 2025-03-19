В Севастополе задержали мужчину за рекламу террористов

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу местного жителя, призывавшего вступить в запрещенные на территории РФ террористические организации. Об этом «Ъ» сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным спецслужбы, в 2023–2024 годах подозреваемый, являясь сторонником «Легиона "Свобода России"» и «Русского добровольческого корпуса», признанных террористическими и запрещенных на территории России, распространял во «ВКонтакте» пропагандистские материалы о них. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Ленинский районный суд Севастополя заключил его под стражу на два месяца.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя к 16 годам заключения за шпионаж в пользу Украины и подготовку теракта в Крыму.

Александр Дремлюгин, Симферополь