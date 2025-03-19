В Ростове приговорили украинца, обвиняемого в шпионаже и взрывах в ДНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным гражданина Украины Григория Синченко в диверсии (ст. 281 УК РФ) и шпионаже (ст. 276 УК РФ) на территории ДНР. Его приговорили к 26 годам колонии строгого режима, первые пять лет осужденный проведет в тюрьме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Всего украинцу вменили в вину 40 эпизодов преступлений, в числе которых незаконный оборот взрывчатки (ст. 223.1 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и на жизнь лица, осуществляющего правосудие (ст. 295 УК РФ). Также его признали виновным в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4) и содействии диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК РФ).

Суд установил, что в 2016 году осужденный создавал самодельные взрывные устройства, которыми подрывал торговые киоски в Донецке. Затем он вымогал деньги у местных предпринимателей, обещая продолжить взрывы, если они не заплатят. В 2018 году Григорий Синченко связался со Службой безопасности Украины и совершил серию взрывов в Донецке. В частности, преступник оказался причастен к подрыву железнодорожного моста-путепровода и столбов ЛЭП в 2019 году. Также он следил за сотрудниками МВД республики, которых планировал убить.

Григория Синченко уже задерживали после подрыва киосков, однако в декабре 2017 года он вернулся на Украину в рамках обмена пленными. Затем он снова вернулся в ДНР для продолжения противоправной деятельности. Изначально гособвинение запрашивало для обвиняемого 27 лет лишения свободы. Сам Григорий Синченко признал вину только в побеге, причастность к остальным преступлениям от отрицает.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «На взрывной волне».

Никита Черненко