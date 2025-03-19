В Челябинской области эвакуировали 275 человек из-за паводка

В городе Аша Челябинской области из-за прохождения воды по старому руслу реки Сим затопило семь улиц, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Паводок затронул 95 частных домов. Сотрудники МЧС эвакуировали 275 человек, в том числе 68 детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Подтопленными остаются также 173 садовых дома и 329 приусадебных участков на улицах Нелюбина, Уфимская, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого и Советская. Среди эвакуированных 10 человек размещены в гостинице «Аша», остальные находятся у родственников и знакомых.

Управление МЧС по Челябинской области также сообщало о ледовом заторе на реке Сим. Для его устранения сотрудники ведомства произвели подрыв ледового покрова. 18 марта в МЧС сообщали о поднятии уровня воды в реке Гумбейка Нагайбакского района. Из-за этого в поселке Остроленский произошло подтопление 36 приусадебных участков. К вечеру того же дня уровень воды в реке стабилизировался.

Губернатор региона Алексей Текслер сообщал, что помимо Ашинского и Нагайбакского районов «паводковые явления» зафиксированы также в Брединском, Троицком, Варненском, Уйском, Сосновском районах. Ситуацию в Аше он назвал «самой сложной».

Полина Мотызлевская