Житель Кубани обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Украины

В Краснодарском крае задержан местный житель, которого обвиняют в совершении государственной измены, сообщает управление ФСБ России по региону. По данным ФСБ, гражданин передавал спецслужбам Украины данные о военном объекте на территории Краснодарского края.

Сотрудникам краевого УФСБ стало известно, что 46-летний местный житель по собственной инициативе связался с представителями спецслужб Украины. По заданию кураторов гражданин собирал информацию о функционировании военного объекта и передавал эти данные на Украину.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ). В случае признания гражданина виновным ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар