Трамп: армия России окружила 2,5 тыс. солдат ВСУ в Курской области

Российская армия окружила в Курской области примерно 2,5 тыс. украинских солдат, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя телеканалу Fox News телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, у нас был замечательный разговор, он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах и стремились к миру. У России есть преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2,5 тыс. (украинских.— "Ъ") солдат»,— сказал господин Трамп.

18 марта состоялся телефонный разговор президентов России и США. Во время беседы Владимир Путин поддержал идею о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергообъектам и дал соответствующую команду военным. Он также гарантировал сдавшимся в плен в Курской области украинским военным «жизнь и достойное обращение, согласно российским законам и нормам международного права».

По данным на 18 марта, бои в Курской области шли в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня — там, согласно пресс-релизу Минобороны России, соединениям ВСУ было нанесено поражение. В сводке ведомства говорилось, что один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».