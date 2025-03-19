Сервисы «ВКонтакте» возобновили работу после сбоя

Все сервисы «ВКонтакте» работают в штатном режиме, рассказали «РИА Новости» в компании. Пользователи стали сообщать о неполадках в работе системы сегодня ночью.

По данным Downdetector, пик пришелся на 3:00 мск. Тогда ресурс зафиксировал 12,5 тыс. жалоб. На 7:24 мск указаны 254 жалобы. Больше всего пользователей (72%) обратили внимание на нарушения работы сайта, 12% пожаловались на сбои при входе в приложение, 4% испытывали трудности при использовании личного кабинета.

На данный момент самый высокий уровень неполадок наблюдается в Новосибирской (9%) и Московской областях (7%), но, по общей оценке, сбои идут на спад во всех российских регионах.

В понедельник, 17 марта, масштабные нарушения были отмечены в работе сервисов «Яндекса». Роскомнадзор объяснил сбои проблемами в инфраструктуре компании.