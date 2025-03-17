РКН объяснил массовый сбой сервисов «Яндекса» проблемами инфраструктуры

Роскомнадзор рассказал, что нарушения в работе сервисов «Яндекса» вызваны проблемами в инфраструктуре компании. По данным Downdetector, жалобы на сбои приложений «Яндекс Go» и сервиса «Яндекс Музыка» стали поступать около 14:00 мск.

«17 марта с 14:15 до 15:15 (мск.— "Ъ") Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов "Яндекс Музыка", "Яндекс Go", "Яндекс Про". Причина — сбой на инфраструктуре "Яндекса"»,— говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора (цитата по ТАСС).

В основном пользователи сообщали о неполадках в работе сервисов, также не открывались их сайты и приложения. На работу «Яндекс Go» преимущественно жаловались жители Нижегородской области (6%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), «Яндекс Музыки» — жители Костромской (13%), Тамбовской (8%) и Кировской (6%) областей.