Во Владивостоке энергетиков обвиняют в коррупции при электрификации домов

Следственными органами СКР по Приморскому краю предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взяток (ч. 1 ст. 286 УК, п. «а, в» ч.5 ст. 290 УК, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК) четырем бывшим сотрудникам МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей».

Фигурантов дела обвиняют в четырех эпизодах получения взяток за присоединение многоквартирных жилых домов к электричеству на 8,6 млн руб. «Например, с сентября 2020 года по апрель 2022 года должностные лица унитарного предприятия получали от представителя организации застройщика взятки в виде денег в общей сложности 5 млн руб. за действия, связанные с первоочередным получением технических условий и заключением договора технологического соединения объекта капитального строительства — многоквартирного дома на ул. Адмирала Горшкова к электрическим сетям»,— говорится в сообщении следствия.

Также энергетики обвиняются в занижении стоимости работ почти на 16 млн руб. «по присоединению многоквартирного жилого дома к электричеству». Как пояснил «Ъ» представитель следствия, не исключено, что фигуранты дела нанесли ущерб своему предприятию «из личной заинтересованности», но по данному эпизоду установить факт получения взятки не удалось.

Сейчас экс-начальник управления технологического присоединения МУПВ Юлия Дацко и ее заместитель Дмитрий Мазур находятся под стражей, бывший начальник Северного района муниципального предприятия Дмитрий Чернявский и замглавного инженера по техническому развитию Александр Степанок — под домашним арестом. В целях обеспечения исковых требований на шесть квартир обвиняемых судом наложен арест.

Алексей Чернышев, Владивосток