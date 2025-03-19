Россия заняла второе место после США по экспорту СПГ в Европу

Страны ЕС впервые за два года повысили импорт российского СПГ, пишет ТАСС со ссылкой на данные Евростата. В январе Евросоюз закупил сырье из РФ более чем на €1 млрд. Это на 3,6% выше уровня декабря 2024 года. Доля России в общем экспорте СПГ составила 23,6%, что передвинуло страну на второе место по данному показателю.

Первое место по поставкам СПГ в Евросоюз заняли США с долей 27,8%, продав сырье на €2,25 млрд. На третьем месте находится Алжир с долей 16,5% и объемами поставок в Европу на €1,33 млрд (доля — 16,5%). На четвертом месте — Норвегия с 12,6% и €1,02 млрд. Замыкает пятерку лидеров Азербайджан с долей 4,5% и объемами экспорта €365 млн.

В феврале страны ЕС не стали вводить новые ограничения против российского СПГ, рассчитывая договориться о новых поставках сырья из США. Сделка с Вашингтоном с того момента не продвинулась. В таком же положении находится и решение Евросоюза о полноценном отказе от газа РФ.

Подробности — «Ъ» «Европа сбилась с санкционного курса».