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Коммерсантъ FM
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Топ-10 производителей мороженого в России в 2024 году

Компания Объем производства (тыс. тонн) Изменение за год (%)
ГК «Айсберри» 80,4 12,6
ГК «Ренна» 57 3,3
«Юнилевер» («Инмарко») 48,8 20,1
Froneri 31,9 5,5
ГК «Славица» 30,9 4,9
«Чистая линия» 22 22,2
ГК «Русский холод» 20 нет данных
«Челны Холод» 17,2 –0,7
«Новосибхолод» («Полярис») 16 26,3
«Русское молоко» 14 3,6

Источники: Milknews, Streda Consulting, «Союзмолоко».

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