Топ-10 производителей мороженого в России в 2024 году

Компания Объем производства (тыс. тонн) Изменение за год (%) ГК «Айсберри» 80,4 12,6 ГК «Ренна» 57 3,3 «Юнилевер» («Инмарко») 48,8 20,1 Froneri 31,9 5,5 ГК «Славица» 30,9 4,9 «Чистая линия» 22 22,2 ГК «Русский холод» 20 нет данных «Челны Холод» 17,2 –0,7 «Новосибхолод» («Полярис») 16 26,3 «Русское молоко» 14 3,6