Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в 2024 году

Место в целом По количеству вагонов 2024 2023 По перевозкам По грузообороту В собственности В управлении ПГК 1 1 1 2 3 3 ФГК 2 2 3 4 1 1 «Деметра-Холдинг» 3 3 7 7 2 2 НТК 4 8 2 1 7 4 Globaltrans 5 5 5 6 5 6 «Трансойл» 6 6 4 5 6 7 «Модум-Транс» 7 7 6 3 12 5 «Атлант» 8 9 8 9 4 8 «Уголь-Транс» 9 10 10 8 11 12 «Нефтетранссервис» 10 4 6 12 8 10 «Трансконтейнер» 11 11 13 10 9 9 «Газпромтранс» 12 13 15 15 14 11 RailGo 13 12 14 16 10 13 «Новотранс» 14 14 12 11 13 14 «Первый промышленный оператор» 15 16 9 20 15 15 «ЛУКОЙЛ-Транс» 16 15 17 21 — 16 «Евросиб СПб» 17 18 23 23 18 22 «Транспортные технологии» 18 17 20 19 24 17 FESCO 19 19 22 13 16 21 «Апатит» 20 22 16 18 19 27