Газета «Коммерсантъ» 19.03.2025, 01:51 Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Место в целом По количеству вагонов 2024 2023 По перевозкам По грузообороту В собственности В управлении ПГК 1 1 1 2 3 3 ФГК 2 2 3 4 1 1 «Деметра-Холдинг» 3 3 7 7 2 2 НТК 4 8 2 1 7 4 Globaltrans 5 5 5 6 5 6 «Трансойл» 6 6 4 5 6 7 «Модум-Транс» 7 7 6 3 12 5 «Атлант» 8 9 8 9 4 8 «Уголь-Транс» 9 10 10 8 11 12 «Нефтетранссервис» 10 4 6 12 8 10 «Трансконтейнер» 11 11 13 10 9 9 «Газпромтранс» 12 13 15 15 14 11 RailGo 13 12 14 16 10 13 «Новотранс» 14 14 12 11 13 14 «Первый промышленный оператор» 15 16 9 20 15 15 «ЛУКОЙЛ-Транс» 16 15 17 21 — 16 «Евросиб СПб» 17 18 23 23 18 22 «Транспортные технологии» 18 17 20 19 24 17 FESCO 19 19 22 13 16 21 «Апатит» 20 22 16 18 19 27 Открыть в новом окне Источник: Infoline Rail Russia Top.