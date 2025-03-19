Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в 2024 году

Место в целом По количеству вагонов
2024 2023 По перевозкам По грузообороту В собственности В управлении
ПГК 1 1 1 2 3 3
ФГК 2 2 3 4 1 1
«Деметра-Холдинг» 3 3 7 7 2 2
НТК 4 8 2 1 7 4
Globaltrans 5 5 5 6 5 6
«Трансойл» 6 6 4 5 6 7
«Модум-Транс» 7 7 6 3 12 5
«Атлант» 8 9 8 9 4 8
«Уголь-Транс» 9 10 10 8 11 12
«Нефтетранссервис» 10 4 6 12 8 10
«Трансконтейнер» 11 11 13 10 9 9
«Газпромтранс» 12 13 15 15 14 11
RailGo 13 12 14 16 10 13
«Новотранс» 14 14 12 11 13 14
«Первый промышленный оператор» 15 16 9 20 15 15
«ЛУКОЙЛ-Транс» 16 15 17 21 16
«Евросиб СПб» 17 18 23 23 18 22
«Транспортные технологии» 18 17 20 19 24 17
FESCO 19 19 22 13 16 21
«Апатит» 20 22 16 18 19 27

Источник: Infoline Rail Russia Top.

Новости компаний Все