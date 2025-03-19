Русским судам предлагают пожаловать рельсы

Участники российского рынка морских контейнерных перевозок, видящие риски в существенной доле иностранных компаний, предложили новую меру стимулирования отечественных судовладельцев к закупке флота. Бизнес предлагает в обмен предоставлять тем приоритетный доступ к провозным способностям железной дороги. Ведомства готовы обсуждать меры поддержки, но только если ничьи интересы не будут ущемлены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Российские судовладельцы предлагают простимулировать закупку флота за счет предоставления приоритетного доступа к мощностям железной дороги. Об этом на пленарной сессии TransRussia 2025 сообщил гендиректор ООО «Транзит» (оперирует 20 единицами флота и 4 тыс. фитинговых платформ, обработало в 2024 году 400 тыс. TEU) Александр Чевелюк. По его словам, сегодня никакого приоритета для российского флота не делается. При этом, заявил топ-менеджер, на рынке морских перевозок РФ существенную долю занимают иностранные компании и под угрозой санкций существует риск их ухода с рынка.

Он привел пример попавшей под санкции Восточной стивидорной компании: «Часть иностранных перевозчиков сняли сервисы, и в дальнейшем в диалоге с иностранными судовладельцами звучало условие по тайм-чартерам исключить судозаход в данный порт». Согласно его презентации, на судах иностранных судовладельцев во втором-четвертом кварталах 2024 года в порты Северо-Запада перевезено 88%, или 794 тыс. TEU, контейнерных грузов, юга — 95%, или 557 тыс. TEU, Дальнего Востока — 70%, или 923 тыс. TEU.

Как следует из презентации господина Чевелюка, 53,8% импорта контейнеров ввозится через порты Дальнего Востока.

«Две трети грузов, завозимых на Дальний Восток, доставляют иностранные судовладельцы,— говорит Александр Чевелюк.— Примерно в той же пропорции они используют ограниченные пропускные способности железной дороги. Из этого вытекает наша инициатива приоритетного выделения железнодорожных провозных мощностей российским судовладельцам».

По его мнению, российским судовладельцам эта мера, не требующая бюджетных затрат, принесет повышение эффективности и снижение операционных издержек, что будет стимулировать инвестиции в новые суда.

Замглавы Минтранса Алексей Шило отметил, что это важное направление, которым министерство будет заниматься. «Про поддержку флота — мы можем быть, естественно, только за,— сказал он.— Нам очень важно здесь найти сбалансированное решение, чтобы это было прозрачно, чтобы эта мера поддержки никого не ущемляла и в то же время давала развиваться российскому судостроению». В ОАО РЖД напомнили, что прием груза по лимитирующим направлениям осуществляется в соответствии с правилами недискриминационного доступа и повышенным приоритетом пользуются отправки для нужд внутреннего рынка. Предложение судовладельцев в компании оценивать не стали.

Наталья Скорлыгина