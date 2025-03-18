«Идет большой дипломатический процесс с открытым финалом и большими ставками»

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели во вторник второй телефонный разговор, оказавшийся рекордно длинным (два с половиной часа). Главной темой беседы стали условия урегулирования конфликта на Украине. И в Кремле, и в Белом доме сочли, что разговор «прошел хорошо». «Ъ» спросил ведущих российских экспертов об их оценке итогов разговора двух лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике:

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Судя по официальным заявлениям, которые, вероятно, многое оставили за кадром, можно сделать три вывода.

Первый. Процесс развивается скорее по российскому сценарию. Россия сразу обозначила, что немедленное перемирие для нее неприемлемо, потому что оно должно быть обстоятельно подготовлено и содержать контуры долгосрочного решения. Перемирия по итогам этой беседы не будет, а Россия элегантно поддержала предложение, которое до этого высказывал Зеленский, но потом отказался под давлением Вашингтона,— о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и мерам безопасности на Черном море. Получится ли немедленно ввести его в действия, не ясно, но даже если это случится, напрямую ситуацию на поле боя это не изменит. А там инициатива на российской стороне.

В целом Кремлю удалось, используя западную метафору, перекинуть мяч обратно (после предложения о перемирии все начали говорить, что мяч у России и она обязана немедленно ответить) и сбить напор Белого дома.

Схватка переходит в партер, если вспомнить другой вид спорта, и сейчас Москва полагает, что это выгодно именно ей.

Второй. Условие перемирия/мира — прекращение милитаризации Украины. Можно сказать, что это возвращение к изначальной цели СВО — демилитаризации. Как она произойдет и произойдет ли вообще — пока что непонятно, но в повестку тема включена. Здесь возникает коллизия между США (они уже демонстрировали, что могут и остановить помощь) и Европой (которая только ужесточает свою незыблемость военной помощи Киеву).

Увидим, как Вашингтон сможет решить этот вопрос, если вообще захочет, а не махнет рукой на Старый Свет — давайте сами. Есть вариант лукавой позиции США — сами отступают, а союзника, наоборот, подзуживают, но это как раз, кажется, не в стиле Трампа. В общем, военный аспект выходит на передний план. В отличие от территориального, который, если и обсуждался, пока в тени.

Третий. Как и настаивала с самого начала Россия, украинский вопрос, судя по всему, действительно обсуждается в общем контексте отношений, и контекст важнее. Отсюда рефрен об огромных перспективах экономического сотрудничества — пусть и ритуальный, но показательный.

Особое внимание обращает на себя отдельное указание в американском изложении, что стороны подробно обсудили Ближний Восток, в частности вопрос безопасности Израиля. Подтверждение, что эта тема (видимо, широкий круг вопросов — от Ирана—Израиля до Сирии и монархий Залива) является первоочередным приоритетом Трампа. Не Украина. Для России, наоборот, Украина в ранге приоритетов заведомо опережает все остальное. Здесь возникает теоретическая возможность для увязок: не самое главное для одной стороны разменивается на самое главное для нее, но менее принципиальное для другой. Это нисколько не легко, и успех совершенно не гарантирован, но это относительно рациональная схема.

Киеву и Европе особо хороших новостей этот разговор не принес.

Ни по сути, ни по форме: урегулирование обсуждают две великие державы, мало обращая внимание на остальных. Можно повторить то, что не раз звучало в эти дни: идет большой дипломатический процесс с открытым финалом и большими ставками. Но это не имитация, а серьезно. Должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим ли успех, или все обречено на провал».

Иван Тимофеев, директор Российского совета по международным делам:

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Разговор Путина и Трампа и официальные выдержки из него говорят о продолжении умеренно позитивной динамики. Представить себе такую тональность еще пару месяцев назад было попросту невозможно. Верится в нее с трудом. И все же.

Главное, конечно, урегулирование украинского вопроса. Яснее становятся его контуры. Судя по всему, оно будет носить этапный характер. Постепенное исключение отдельных действий, затем прекращение огня в отдельных сегментах, прекращение огня, мир. Схема выглядит логично, принимая во внимание то, что выйти на большое соглашение сразу не выйдет. Так конфликты заканчиваются редко.

Основной риск — срыв по пути. Выдержать всю дистанцию будет непросто. Здесь потребуется серьезная политическая воля.

Плюс в том, что переговоры идут в двустороннем формате. Их непросто торпедировать третьим силам, как это было в Стамбуле. Плюс и в том, что США обладают реальными возможностями принуждать к выполнению своей линии Киев и европейских союзников. США — национальное государство, а не объединение, подобное Евросоюзу. Решения принимаются быстрее. Москве говорить с таким собеседником проще.

В актив проведенному разговору можно засчитать и выход на другие темы: Ближний Восток и нераспространение оружия массового уничтожения. Это важно. Сигнализирует о том, что отношения России и США не сводятся лишь к Украине.

В целом процесс идет. Избыточной спешки и резких движений нет. Но динамика в лучшую сторону налицо. Посмотрим, надолго ли. На пути много подводных камней. Все же груз накопленных проблем довольно велик. Его можно снять, лишь изменив сами принципы отношений. И похоже, Трамп ведет именно к этому. А Москва давно выступала за классическую дипломатию сделок и трансакций. Так что логика по своему духу российской стороне близка».

Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ:

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

«Главное, что получился конструктивный диалог, притом что некоторые опасались, что разговор может закончиться скандалом.

Обмен пленными, передача Киеву тяжело раненных украинских военнослужащих — хороший фон для дальнейших контактов. Создание экспертной группы — очень разумный ход, создающий необходимую для обеих сторон паузу, формирующий буферную инстанцию в переговорном процессе.

Очень важным считаю упоминание "необходимости устранения первопричин кризиса, учета законных интересов России в области безопасности". Хотя об этом говорит Кремль, Трамп слышал эти аргументы, возражений с его стороны не прозвучало. Это же касается и ключевых для Москвы пунктов об условиях возможного перемирия. Путин озвучил их все.

Заявление Белого дома по итогам разговора Трампа и Путина составлено таким образом, что конфликт на Украине выглядит досадной преградой для потенциального масштабного сотрудничества США и России. На фоне провальной встречи Зеленского с Трампом в Овальном кабинете результаты беседы Путина с Трампом выглядят триумфом.

В целом телефонный разговор двух лидеров не принес сюрпризов, не добавил чувствительных изменений в настроениях и позициях сторон, что, пожалуй, в нынешних условиях можно считать самым важным результатом».

Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН:

Фото: РСМД

«Очевидно, что ждать полного перемирия здесь и сейчас было бы невозможно, но "энергетическое" и в целом инфраструктурное перемирие как основа для дальнейшего диалога, равно как и прекращение атак на Черном море, было бы неплохим шагом.

Главный вопрос, точнее их комплекс, остается прежним: демилитаризация Украины, судьба действующего руководства и государственной идеологии Украины, вопросы безопасности по линии Россия—НАТО — все это предстоит обсуждать отдельно. И прогресс тут не обещает быть быстрым, а может и не случиться вообще. Но вот агитировать за "войну до упора" при такой позиции США Евросоюзу и европейским членам НАТО будет трудно».

Подготовила Елена Черненко