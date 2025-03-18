Греф: развороту денежно-кредитной политики ЦБ быть

Глава Сбербанка Герман Греф убежден, что Банк России развернет денежно-кредитную политику (то есть снизит ключевую ставку и воспользуется другими инструментами государственной экономической политики). Впрочем, когда именно это произойдет, он не знает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Будет, конечно. Когда — не знаю»,— ответил господин Греф на вопрос о развороте денежно-кредитной политики (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 21% годовых. Это рекордное значение в современной истории. Вопрос об изменении уровня ключевой ставки ЦБ рассмотрит 21 марта 2025 года. Участники рынка не сомневаются, что совет директоров Банка России решит оставить ставку на том же уровне, несмотря на ухудшение прогнозов от самого регулятора. Сейчас экономисты спорят о том, когда же ЦБ решит снизить ставку.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Ставка замерла в ожидании».