Ирина Гехт не получала предложение стать главой Ненецкого автономного округа

Бывший вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила «Ъ», что предложение о работе в администрации Ненецкого автономного округа (НАО) ей «пока не поступало». О возможном назначении чиновницы на пост врио губернатора округа сообщал источник «Ъ». Сегодня, 18 марта, глава НАО Юрий Бездудный объявил о переходе на новое место работы.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ирина Гехт

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ирина Гехт также подтвердила, что планировала трудоустроиться в полномочное представительство президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). «Документы еще в проверке»,— добавила чиновница.

О том, что госпожа Гехт может стать заместителем полномочного представителя президента в СЗФО, сообщали СМИ после ее ухода с поста главы правительства Запорожской области. Это было последнее место работы чиновницы, она занимала должность с мая 2024 года.

Господин Бездудный стал врио губернатора НАО в апреле 2020 года, а в сентябре того же года занял должность главы региона. До этого, в 2019 году, его назначили заместителем губернатора Ненецкого автономного округа. Он курировал деятельность аппарата, а также работу нескольких департаментов округа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ты увидишь, он же крайний».