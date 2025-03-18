Рекорды побили урожай

Почти 500 тыс. тонн из 2,5 млн тонн собранной сахарной свеклы в прошедшем сельскохозяйственном сезоне осталось на полях из-за нехватки перерабатывающих мощностей, рассказал министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. Рекордный сбор урожая привел к тому, что сахарные заводы оказались перегружены, часть свеклы пришлось отправить на переработку в Ульяновскую область. В этом году сахарные заводы Башкирии планируют увеличить свои мощности. Минсельхоз Башкирии строит планы по увеличению экспорта сахарной свеклы. По мнению эксперта, республике стоит обратить внимание на страны Средней Азии и Закавказье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти республики ищут способы для расширения рынка реализации сахарной свеклы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Власти республики ищут способы для расширения рынка реализации сахарной свеклы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году сельхозпроизводителям удалось собрать свыше 2,5 млн тонн сахарной свеклы с 58 тыс. га, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Башкирии. За год сборы выросли в полтора раза, а урожайность увеличилась с 353,5 центнера с гектара до 440,7 центнера с гектара. В 2023 году, по данным министерства, урожай сахарной свеклы составил 1,6 млн тонн.

По словам главы минсельхоза Башкирии Ильшата Фазрахманова, на полях пришлось оставить до 500 тыс. тонн свеклы. Дело в том, что возможностей заводов по производству сахара не хватило для приема всей собранной продукции, объяснили в министерстве. Это привело к задержкам приемки корнеплодов на предприятия. Часть урожая, разгруженного на площадки для хранения, погибла из-за частых осенних и зимних оттепелей, как и то, что осталось на полях.

В республике действуют два предприятия, способные перерабатывать свеклу — это Чишминский сахарный завод (принадлежит группе «Таврос») и «Раевсахар» (входит в группу «Стар Нафта»), их совокупная номинальная мощность — около 1,65 млн тонн в год. Чтобы справиться с объемами, предприятиям пришлось продлить сезон переработки до марта, тогда как раньше он заканчивался в январе-феврале.

По данным министерства сельского хозяйства, на сегодня два завода совместно смогли переработать 1,8 млн тонн сахарной свеклы (показатель является рекордным), из которой изготовили 232 тыс. тонн сахара и 38 тыс. тонн сухого и гранулированного жома.

Еще около 134 тыс. тонн башкирские сельхозпроизводители отправили на переработку на Ульяновский сахарный завод.

Для того, чтобы уменьшить потери, в этом году предприятия планируют начать увеличение мощностей. Как рассказали в минсельхозе, «Раевсахар» собирается вложить в модернизацию моечного отделения от 600 млн до 700 млн руб., что позволит увеличить производительность до 6 тыс. тонн в сутки к 2026–2027 годам (сейчас завод способен переработать 5,5 тыс. тонн свеклы в день). «Чишминский сахарный завод» планирует в этом году завершить проект стоимостью 500 млн руб. для увеличения мощности с 5 тыс. тонн до 6 тыс. тонн в сутки, а в течение трех-четырех лет планирует увеличить производительность до 8 тыс. тонн в сутки, ответили «Ъ-Уфа» в министерстве.

Оценить потери в денежном эквиваленте не представляется возможным, рассказал «Ъ-Уфа» Ильшат Фазрахманов. По его словам, речь идет об упущенной выгоде. Однако рассчитывать на компенсацию потерь сельхозпроизводители при этом не смогут — в минсельхозе заявили, что в республиканском бюджете не заложено средств для поддержки аграриев.

Решение проблемы перепроизводства господин Фазрахманов видит в расширении экспорта. По его словам, Башкирия производит в полтора раза больше основных видов продукции, чем сама потребляет. «Вопрос: куда девать эту продукцию? — Остается единственный вариант — это экспорт. Внутри России тоже в большей части перепроизводство, вопрос в том, в какие страны и каким образом мы будем продукцию поставлять»,— поделился соображениями министр на вчерашнем пленарном заседании форума «Агрокомплекс».

По мнению эксперта отраслевого портала Sugar.ru Вадима Гомоза, следует учитывать, что в выращенной в 2024 году свекле было мало сахара, так как лето прошлого года в Башкирии выдалось дождливым. «Я бы не сказал, что это был хороший год с точки зрения выработки сахара. При этом сахарные заводы не смогли переработать экстремально большое количество свеклы, потому что свеклу даже с малым содержанием сахара надо очистить, порезать, переработать», — пояснил эксперт.

Что касается экспортного потенциала сахара, то, полагает господин Гомоз, российским производителям достаточно рынка соседних стран. «В первую очередь, потребители российского сахара на 90–95% — это страны ближнего зарубежья, страны бывшего Советского Союза. По нашей оценке, с начала сезона (август 2024) из Башкирии на экспорт поставлено

не менее 50 тыс. тонн белого сахара. В основном — в страны Средней Азии: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Всего Россия за тот же период экспортировала не менее 450 тыс. тонн сахара», — отметил эксперт.

В перспективе башкирские сельхозпроизводители, по его мнению, могли бы освоить и поставки сахара-сырца в страны Средней Азии и Закавказья.

Экспорт в страны дальнего зарубежья, по мнению собеседника «Ъ-Уфа», ограничен логистическими издержками, связанными с отдаленностью Башкирии от черноморских портов, необходимостью морских перевозок, а также несовпадением отечественных стандартов качества сахара с техническими условиями сахара, котируемого, например, на лондонской бирже.

Идэль Гумеров