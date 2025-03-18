Российские застройщики начали привлекать рабочих из Индии

В условиях острого дефицита кадров девелоперы начали нанимать рабочую силу из стран Юго-Восточной Азии. По словам операционного директора ГК «Самолет» Алексея Акиндинова, компания в тестовом режиме завозит разнорабочих из Индии. При этом приезжающие из дальнего зарубежья стоят дешевле, чем кадры из Средней Азии.

«Есть своя специфика. Пока нельзя сказать, что это очень успешный кейс, но мы пробуем. Они требуют меньше зарплату. Огромный плюс состоит в том, что если они приехали и подписали договор, то не могут сменить работодателя»,— рассказал господин Акиндинов на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

Как ранее писал «Ъ», бизнес стал активнее искать трудовые ресурсы в Индии. Уровень безработицы в этой стране выше 10%, а российский рынок для мигрантов из стран СНГ стал менее интересен. О привлечении работников из Индии на складские комплексы в декабре сообщил онлайн-ритейлер Ozon. К поиску недорогой рабочей силы также подключились производители одежды и сервисы доставки.

Подробнее об этом — в материале «Индийцев принимают в компанию».