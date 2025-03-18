Ассоциация «Сообщество потребителей энергии»

Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Сообщество потребителей энергии» — промышленная лоббистская организация, созданная осенью 2008 года к концу реформы РАО «ЕЭС России». Основная цель — защита интересов входящих в ассоциацию компаний на отраслевых площадках и в федеральных органах власти, регулирующих развитие энергетики. В партнерство входят более 30 энергоемких промышленных компаний из разных отраслей экономики. Суммарное электропотребление членов ассоциации — более 250 млрд кВт•ч в год, больше половины всего промышленного потребления в РФ. Ассоциация состоит из двух палат — крупных потребителей (годовое потребление — от 2 млрд кВт•ч) и средних и небольших потребителей (от 8 млн кВт•ч в год). Председатель наблюдательного совета ассоциации — Владимир Тупикин, директор — Валерий Дзюбенко.